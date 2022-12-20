В МИД России назвали цифру несправедливо осужденных в США россиян

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям. Как сообщает РИА Новости, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что фактически российские граждане взяты Вашингтоном в заложники.
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру. Власти страны добиваются их задержания по ложным обвинениям с целью дальнейшей экстрадиции в США, где местные суды «штампуют» для них длительные тюремные сроки.
Вершинин отметил, что в последние годы эта тенденция лишь усиливается, из-за чего россиянам следует особенно взвешивать риски возможных последствий при посещении недружественных стран. Особенно, если есть основания для подозрений в наличии к себе «специфического интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США».
При этом рассчитывать на справедливое отношение не приходится. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к выходцам из России в США действует «презумпция виновности», которая работает по принципу «русский — значит, преступник». Вершинин заверил, что российский МИД и посольства в США продолжают оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, а также способствуют их скорейшему возвращению в Россию.