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18 минут назад

В МИД раскрыли число сидящих по несправедливым обвинениям в тюрьмах США россиян

Никита Бородкин

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям. Как сообщает РИА Новости, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что фактически российские граждане взяты Вашингтоном в заложники.

В МИД России назвали цифру несправедливо осужденных в США россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру. Власти страны добиваются их задержания по ложным обвинениям с целью дальнейшей экстрадиции в США, где местные суды «штампуют» для них длительные тюремные сроки.

Вершинин отметил, что в последние годы эта тенденция лишь усиливается, из-за чего россиянам следует особенно взвешивать риски возможных последствий при посещении недружественных стран. Особенно, если есть основания для подозрений в наличии к себе «специфического интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США».

При этом рассчитывать на справедливое отношение не приходится. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к выходцам из России в США действует «презумпция виновности», которая работает по принципу «русский — значит, преступник». Вершинин заверил, что российский МИД и посольства в США продолжают оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, а также способствуют их скорейшему возвращению в Россию.

Политика,Сергей Вершинин,МИД России,
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