В МИД России назвали цифру несправедливо осужденных в США россиян

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью РИА Новости заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.

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«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.

Он добавил, что власти США уже много лет «практикуют охоту за россиянами по всему миру, добиваясь их задержания по ложным обвинениям с целью экстрадиции в Штаты».

Там, по словам дипломата, суды штампуют им длительные тюремные сроки, исчисляемые десятками лет.