В МИД России назвали цифру несправедливо осужденных в США россиян

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью РИА Новости заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.
«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.
Он добавил, что власти США уже много лет «практикуют охоту за россиянами по всему миру, добиваясь их задержания по ложным обвинениям с целью экстрадиции в Штаты».
Там, по словам дипломата, суды штампуют им длительные тюремные сроки, исчисляемые десятками лет.
Вершинин предупредил россиян, выезжающих за рубеж, что следует взвешивать риски возможных последствий, особенно при посещении недружественных стран.
Ранее российский предприниматель Виктор Бут, недавно освобождённый из американской тюрьмы, заявил, что на операцию по его задержанию спецслужбы США потратили $150 млн.