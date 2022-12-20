Путин поставил задачу спецслужбам

Президент России Владимир Путин поставил задачу серьезно усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям, чтобы они могли оперативно пресекать действия зарубежных спецслужб и выявлять шпионов и предателей. Об этом пишет РИА Новости.

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Путин выступил с обращением по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», - сказал президент.

Он также добавил, что защита жителей новых регионов России, их прав и свобод - долг органов безопасности РФ, а работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно.