В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
50 минут назад

Путин поставил задачу спецслужбам

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поставил задачу серьезно усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям, чтобы они могли оперативно пресекать действия зарубежных спецслужб и выявлять шпионов и предателей. Об этом пишет РИА Новости.

Путин поставил задачу спецслужбам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин выступил с обращением по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», - сказал президент.

Он также добавил, что защита жителей новых регионов России, их прав и свобод - долг органов безопасности РФ, а работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно.

Кроме того, Путин подчеркнул, что спецслужбы должны незамедлительно реагировать на воинствующий национализм, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни в РФ. Он также потребовал от органов безопасности более решительных действий в защите информационных ресурсов и борьбе с коррупцией.

Политика,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители