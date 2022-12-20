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1 час назад

Россия упрекнула ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Lenta.ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул организацию в том, что она пытается «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Его слова приводит РИА Новости.

Россия упрекнула ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД
Фото: ТАССТАСС

Постпред выразил сожаление, что в ходе выступления не была указана первопричина нынешних проблем с СВПД — односторонний выход США из договора и последующее нарушение его положений.

«Читается так, что между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства"», — сказал Небензя, добавив, что складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально «заретушировать» факт одностороннего выхода Вашингтона из договора.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.

Политика,Василий Небензя,Дональд Трамп,ООН,
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