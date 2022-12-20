Небензя рассказал о препятствиях на пути к восстановлению иранской ядерной сделки

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что непреодолимых проблем на пути к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе нет, однако попытки наращивания давления на Тегеран могут перечеркнуть все перспективы. Его слова на заседании Совета Безопасности всемирной организации передает ТАСС.

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Как отметил Небензя, работа над восстановительным пакетом СВПД находится в зрелой стадии, и "важно не потерять наработанный прогресс".

По словам постпреда России при ООН, непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД нет, однако сейчас данный вопрос находится на "крайне важном, хрупком и ответственном этапе".

"Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки", - сказал Небензя.