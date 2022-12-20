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17 минут назад

Путин рассказал об обстановке в новых регионах России

Елена Прошина

Обстановка в четырех новых российских регионах, присоединившихся осенью к РФ, остается сложной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина в рамках обращения к сотрудникам служб безопасности, которые отмечают свой профессиональный праздник.

Путин рассказал об обстановке в новых регионах России
Фото: ТАССТАСС

Особое внимание президент уделил специалистам, работающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал президент.

Также Путин пообещал продолжать снабжать подразделения, работающие в новых регионах, современной техникой и оружием. Кроме того, туда продолжат направлять новые кадры. Глава государства также призвал усиленно контролировать места массового скопления людей, стратегические объекты транспортной инфраструктуры и энергетики.

Лукашенко обратился с призывом к Путину на встрече в Минске

По его мнению, органы контрразведки, особенно военной, сегодня должны быть максимально собраны. Именно они выявляют предателей, шпионов и диверсантов, чтобы не допустить происшествий.

Политика,Владимир Путин,
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