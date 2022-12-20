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21 минуту назад

Путин обратился с требованием к спецслужбам

Елена Прошина

Российский президент Владимир Путин потребовал от специальных служб страны противодействовать коррупции, сообщает «Ура.ру».

Путин обратился с требованием к спецслужбам
Фото: ТАССТАСС

Также глава государства призвал более решительно защищать информационные ресурсы и бороться с экономическими преступлениями в России.

«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — заявил президент в обращении к спецслужбам по случаю Дня сотрудников госбезопасности.

По словам Путина, этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, а органы безопасности на протяжении всей истории были надёжной опорой государства. Отмечается, что все последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей.

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, «за компетентность и мужество, за то, что вы незамедлительно, без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи».

«Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России», — отметил Путин.

Политика,Владимир Путин,СВР России,ФСБ,
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