Путин обратился с требованием к спецслужбам

Российский президент Владимир Путин потребовал от специальных служб страны противодействовать коррупции, сообщает «Ура.ру».

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Также глава государства призвал более решительно защищать информационные ресурсы и бороться с экономическими преступлениями в России.

«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — заявил президент в обращении к спецслужбам по случаю Дня сотрудников госбезопасности.

По словам Путина, этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, а органы безопасности на протяжении всей истории были надёжной опорой государства. Отмечается, что все последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей.

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, «за компетентность и мужество, за то, что вы незамедлительно, без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи».