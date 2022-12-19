Путин рассказал о поддержании контактов с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что у него сохраняются деловые отношения со многими коллегами, в числе которых его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

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«У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции», — сказал Путин.

16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в повестке нет.

В тот же день Макрон заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано.