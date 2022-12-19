В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
20 минут назад

Путин рассказал о поддержании контактов с Макроном

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что у него сохраняются деловые отношения со многими коллегами, в числе которых его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рассказал о поддержании контактов с Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции», — сказал Путин.

16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в повестке нет.

В тот же день Макрон заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано.

Он добавил, что в отношении переговоров с Россией есть главная тема — прекращение ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре. Макрон также отметил, что антироссийские санкции являются эффективным способом воздействия на Россию.

Политика,Эммануэль Макрон,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители