Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высказыванием главы французского МИД Катрин Колонны касательно покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.
В министерстве заявили послу Франции о неприемлемости очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур.
МИД подчеркнул, что такие комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, серьёзно пострадавший в результате преступной акции, продолжает сложное лечение в больнице.
Российская сторона выразила протест Парижу и призвала воздержаться от нагнетания истерии в связи с деятельностью российских специалистов в ЦАР.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что на фотографии с места взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого обнаружена записка с угрозой от имени французов.