Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высказыванием главы французского МИД Катрин Колонны касательно покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.

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В министерстве заявили послу Франции о неприемлемости очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур.

МИД подчеркнул, что такие комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, серьёзно пострадавший в результате преступной акции, продолжает сложное лечение в больнице.

Российская сторона выразила протест Парижу и призвала воздержаться от нагнетания истерии в связи с деятельностью российских специалистов в ЦАР.