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37 минут назад

Посла Франции вызвали в МИД России

RT на русскомиещё 5

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высказыванием главы французского МИД Катрин Колонны касательно покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.

Посла Франции вызвали в российский МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве заявили послу Франции о неприемлемости очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур.

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МИД подчеркнул, что такие комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, серьёзно пострадавший в результате преступной акции, продолжает сложное лечение в больнице.

Российская сторона выразила протест Парижу и призвала воздержаться от нагнетания истерии в связи с деятельностью российских специалистов в ЦАР.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что на фотографии с места взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого обнаружена записка с угрозой от имени французов.

Политика,Пьер Леви,МИД России,
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