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17 минут назад

Путин рассказал о затронутых темах на переговорах с Лукашенко

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко они обсуждали не только экономику, но и ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин рассказал о затронутых темах на переговорах с Лукашенко
Фото: РамблерРамблер

«В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. И конечно же, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности», – сказал Путин.

Он также добавил, что договорился еще пообщаться с Лукашенко, чтобы «пообсуждать некоторые вопросы» во время рабочего ужина.

«Подчеркну, наши страны ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – заявил президент.

Ранее Лукашенко рассказал предновогодней традиции между ним и Путиным.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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