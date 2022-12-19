Путин рассказал о затронутых темах на переговорах с Лукашенко

«В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. И конечно же, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности», – сказал Путин.