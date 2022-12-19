Путин рассказал о затронутых темах на переговорах с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко они обсуждали не только экономику, но и ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. И конечно же, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности», – сказал Путин.
Он также добавил, что договорился еще пообщаться с Лукашенко, чтобы «пообсуждать некоторые вопросы» во время рабочего ужина.
«Подчеркну, наши страны ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – заявил президент.
Ранее Лукашенко рассказал предновогодней традиции между ним и Путиным.