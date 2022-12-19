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42 минуты назад

МИД РФ: США и НАТО превратили Украину в полигон для тестирования вооружений

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО превратили Украину в полигон для проверки своего вооружения. Её слова приведены на сайте министерства.

МИД РФ: США и НАТО превратили Украину в полигон для тестирования вооружений
Фото: ТАССТАСС

«По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer, проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений», – заявила Захарова.

Кроме того, Захарова напомнила, что Киев также нанес удары по жилым кварталам Белгорода, что привело к смерти одного человека, и ранению ещё десяти.

«Совершенно четко видно, что украинские вооруженные формирования намеренно бьют по гражданскому населению. И это не случайность, а целенаправленная политика преступного киевского режима», – подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Греция становится прямым соучастником украинских неонацистов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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