Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО превратили Украину в полигон для проверки своего вооружения. Её слова приведены на сайте министерства.
«По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer, проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений», – заявила Захарова.
Кроме того, Захарова напомнила, что Киев также нанес удары по жилым кварталам Белгорода, что привело к смерти одного человека, и ранению ещё десяти.
«Совершенно четко видно, что украинские вооруженные формирования намеренно бьют по гражданскому населению. И это не случайность, а целенаправленная политика преступного киевского режима», – подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что Греция становится прямым соучастником украинских неонацистов.