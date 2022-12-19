МИД РФ: США и НАТО превратили Украину в полигон для тестирования вооружений

«По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы Archer, проходящие "обкатку". Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений», – заявила Захарова.