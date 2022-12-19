Песков дал совет главкому ВСУ Залужному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал "отдохнуть" главкому ВСУ Валерию Залужному , который заявил о возможном вхождении войск на Украину со стороны Белоруссии .

Так он ответил в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать "высказывание украинского генерала" о возможности такой совместной операции Москвы и Минска. При этом Песков уточнил, какого военачальника представители СМИ имели в виду.