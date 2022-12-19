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48 минут назад

Песков: главкому ВСУ стоит "отдохнуть" после заявлений об операции со стороны Белоруссии

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал "отдохнуть" главкому ВСУ Валерию Залужному, который заявил о возможном вхождении войск на Украину со стороны Белоруссии.

Песков дал совет главкому ВСУ Залужному
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он ответил в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать "высказывание украинского генерала" о возможности такой совместной операции Москвы и Минска. При этом Песков уточнил, какого военачальника представители СМИ имели в виду.

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Услышав, что речь о Залужном, представитель Кремля заметил: "Ему надо отдыхать. Переработал".

Политика,Валерий Залужный,Дмитрий Песков,МИД России,
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