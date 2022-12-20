ЕР подвела итоги законодательной работы в 2022 году

"Единая Россия" в 2022 году обеспечила укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее думской фракции.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА «Новости» Пресс-служба ЦИК РФ/РИА «Новости»

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлеченных к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

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"Участие в специальной военной операции войдет в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии. Напомню, что "Единая Россия" выступала с этой инициативой еще в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили", — подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений — поддержке села, занятости, НКО, волонтеров, молодежного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, "Единая Россия" в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При поддержке "Единой России" в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет — оно коснулось более 5 миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

Помимо этого, представители "Единой Россией" в регионах сформулировали более 1,5 тысяч предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них вошли в план 160 мер по поддержке бизнеса, промышленности. Еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырех новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.