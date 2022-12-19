В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
25 минут назад

Медведев обвинил британского премьера в двуличии и «запредельном цинизме»

Елена Прошина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Великобритании Риши Сунака в двуличии и запредельном цинизме после слов о возможности переговоров только после вывода войск РФ с территории Украины. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Медведев обвинил Сунака в двуличии и «запредельном цинизме»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев напомнил, что на днях Сунак заявил, что «пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может».

«И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — написал зампред Совбеза.

После этого Медведев призвал Великобританию вместо советов Москве самим «свалить с Мальвинских островов, вернув их аргентинцам».

Сунак высказался о переговорах по прекращению огня на Украине

«Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — отметил он.

Также зампред Совбеза РФ поздравил сборную Аргентины «с заслуженной победой» на Чемпионате мира по футболу — 2022 и пожелал властям страны «так держать и в сфере внешней политики».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители