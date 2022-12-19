Медведев обвинил Сунака в двуличии и «запредельном цинизме»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Великобритании Риши Сунака в двуличии и запредельном цинизме после слов о возможности переговоров только после вывода войск РФ с территории Украины. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что на днях Сунак заявил, что «пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может».
«И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — написал зампред Совбеза.
После этого Медведев призвал Великобританию вместо советов Москве самим «свалить с Мальвинских островов, вернув их аргентинцам».
«Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — отметил он.
Также зампред Совбеза РФ поздравил сборную Аргентины «с заслуженной победой» на Чемпионате мира по футболу — 2022 и пожелал властям страны «так держать и в сфере внешней политики».