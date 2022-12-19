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8 минут назад

Лавров назвал главный итог года для России

Lenta.ruиещё 2

Главный итог уходящего года для России — прояснение того, с кем она может работать, а кому верить нельзя. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров назвал главный итог года для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Лавров заявил, что страны Запада не хотят сотрудничать с Россией на равных, а стремятся ей отомстить. По мнению министра, Москве мстят за то, что она долгое время терпела безразличие Запада к саботажу минских договоренностей со стороны Украины.

Также глава МИД отмечал, страны Запада пытаются поссорить Россию с соседними государствами. Таким образом Запад пытается «всеми правдами и неправдами» не допустить формирования многополярного мира, полагает Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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