Лавров назвал главный итог года для России

Главный итог уходящего года для России — прояснение того, с кем она может работать, а кому верить нельзя. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Лавров заявил, что страны Запада не хотят сотрудничать с Россией на равных, а стремятся ей отомстить. По мнению министра, Москве мстят за то, что она долгое время терпела безразличие Запада к саботажу минских договоренностей со стороны Украины.