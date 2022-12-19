В РФ сочли грабежом решение Канады по активам Абрамовича

"Характеризуем это как грабеж и еще одно подтверждение того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать, - сказал он. - Подобные действия вредят канадской репутации. Другие смотрят и понимают, что, если чем-то не угодят Западу, их активы и счета будут конфискованы". Степанов также указал, что такие действия Оттавы являются "дополнительным сигналом для российского бизнеса, что Канада - опасная территория". "Посольство [РФ] не рекомендует вести дела с ней на обозримую перспективу. Ее ценность как торгового партнера России в настоящее время, к сожалению, равна нулю", - заключил дипломат.