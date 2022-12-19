В РФ сочли грабежом решение Канады по активам Абрамовича

Решение властей Канады о конфискации канадских активов Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине, является грабежом и очередным подтверждением того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Характеризуем это как грабеж и еще одно подтверждение того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать, - сказал он. - Подобные действия вредят канадской репутации. Другие смотрят и понимают, что, если чем-то не угодят Западу, их активы и счета будут конфискованы". Степанов также указал, что такие действия Оттавы являются "дополнительным сигналом для российского бизнеса, что Канада - опасная территория". "Посольство [РФ] не рекомендует вести дела с ней на обозримую перспективу. Ее ценность как торгового партнера России в настоящее время, к сожалению, равна нулю", - заключил дипломат.
В понедельник глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила, что власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов российского предпринимателя Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине. По данным МИД, Оттава впервые решила применить положение соответствующего санкционного закона, которое позволяет государству проводить конфискацию активов находящихся под санкциями граждан. Для этого глава МИД Канады должна будет обратиться в суд, а в случае его положительного решения конфискованные средства будут направлены "на восстановление Украины". Как уточняется в заявлении, Канада первой из стран Группы семи объявила о таком решении, "демонстрируя твердую приверженность [оказанию помощи] Украине".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.