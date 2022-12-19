Лукашенко обратился с призывом к Путину на встрече в Минске

Россия и Белоруссия не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР. К этому призвал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает пресс-служба главы Белоруссии.

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По словам Лукашенко, безусловный приоритет обеих стран — решение чувствительных экономических вопросов в двусторонних отношениях. Он считает, что от этого в максимальной степени зависит благосостояние население и поддержка проводимых в России и Белоруссии реформ, которые затрагивают интеграцию между странами.

«Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент считает, что эта работа определит «место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат».