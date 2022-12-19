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59 минут назад

В Совфеде назвали "информационным мусором" обвинения в планировании нападения на Молдавию

Газета.Ru

Сенатор Совфеда Андрей Климов заявил «Ленте.ру», что обвинения России в подготовке нападения на Молдавию являются «информационным мусором», создаваемым для получения дополнительного финансирования и других задач.

В Совфеде ответили на обвинения в подготовке нападения на Молдавию
Фото: ТАССТАСС

«Молдавские политики хотят, чтоб их вспомнили в Молдавии. Может, для того, чтоб вспомнили спонсоры, обеспечившие их победу. Может, чтоб попросить у кого-то денег на отражение несуществующего нападения», — сказал он.

По словам Климова, РФ проводит миролюбивую политику и в течение восьми лет пыталась добиться мирного урегулирования на Донбассе с помощью Минских соглашений.

Сенатор подчеркнул, что «все, кто разделяет эти псевдоценности Запада, помимо информационного мусора продуцируют еще очень опасные искры», которые способны привести к «пожару» в регионе Восточной Европы.

В Молдавии обвинили Россию в планировании нападения на страну

Ранее Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в интервью TVR Moldova, что Россия якобы планирует наступление на территорию этого государства в начале 2023 года.

Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,
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