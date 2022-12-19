Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

На сегодняшней встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать военные вопросы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, лидеры в текущем режиме обсуждают цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии. При этом он опроверг сведения, что российский лидер едет в Минск решать вопрос об участии Белоруссии в военных действиях на Украине. Он назвал такие разговоры «глупыми и безосновательными».

Напомним, в понедельник Путин прибудет в Минск, где пройдут российско-белорусские переговоры. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что во время переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, делая акцент на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.