Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

На переговорах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко лидеры смогут обсудить военные вопросы, учитывая турбулентность. Возможные темы встречи назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По словам пресс-секретаря главы государства, лидеры стран также затронут газовый вопрос.

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря, в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.