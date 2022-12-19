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32 минуты назад

Кремль назвал возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

Lenta.ru

На переговорах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко лидеры смогут обсудить военные вопросы, учитывая турбулентность. Возможные темы встречи назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-секретаря главы государства, лидеры стран также затронут газовый вопрос.

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря, в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.

О возможной встрече Путина и Лукашенко в декабря ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не называл точных дат, отмечая, что мероприятие до конца не согласовано.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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