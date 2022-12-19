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36 минут назад

Комитет Думы поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал ко второму чтению законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Комитет ГД поддержал законопроект о пожизненном заключении за диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

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Содействие диверсионной деятельности

За склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, предлагается ввести наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. Также за это может грозить пожизненное лишение свободы. Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.

Разработчики проекта указывают, что под финансированием диверсии понимается "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения" диверсии. "Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранение препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы", - указывается в документе.

Человек, совершивший одно из вышеуказанных преступлений, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он "своевременным сообщением в органы власти или иным образом способствовал предотвращению либо пресечению преступления, которое он финансировал или совершению которого содействовал, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

За прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (приобретение знаний, практических умений в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами) предлагается ввести наказание от 15 до 20 лет тюрьмы. Также возможно пожизненное лишение свободы.

При этом человек, совершивший такое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он сообщил органам власти о прохождении такого обучения и способствовал раскрытию диверсии. В его действиях не должно содержаться иного состава преступления.

Организация сообщества

За организацию диверсионного сообщества или руководство им предлагается ввести наказание от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Также возможно пожизненное лишение свободы. За участие в диверсионном сообществе будет грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

При этом человек, добровольно прекративший участие в диверсионном сообществе и сообщивший о его существовании, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может "признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лица", указано в проекте.

Кроме того, авторы уточняют, что под пропагандой диверсии следует понимать "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности".

Политика,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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