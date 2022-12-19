В Госдуме предложили сократить зимой рабочее время для одной категории россиян

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Хамзаев подчеркнул, что исследования последних лет, в том числе зарубежных специалистов, доказали непосредственную связь между холодной погодой зимнего периода и ухудшением состояния граждан, имеющих болезни сердца.

Отмечается, что именно в зимние месяцы происходит увеличение количества инфарктов. Парламентарий призвал сократить рабочий день для категории россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями на один час.