В МИД прокомментировали задержание Pussy Riot в Катаре

Российское диппредставительство не получало обращений касательно задержания группы Pussy Riot на финале чемпионата мира по футболу ни от местных катарских властей, ни от участников коллектива. Об этом ТАСС заявили сотрудники посольства МИД России в Катаре.

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«Никто из Pussy Riot к нам не обращался. Официальное подтверждение от катарских властей к нам не поступало», — прокомментировала пресс-служба посольства.

Они отметили, что узнали о задержании участников группы из СМИ.

Ранее стало известно, что служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.