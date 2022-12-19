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1 час назад

В МИД прокомментировали задержание Pussy Riot в Катаре

Lenta.ruиещё 2

Российское диппредставительство не получало обращений касательно задержания группы Pussy Riot на финале чемпионата мира по футболу ни от местных катарских властей, ни от участников коллектива. Об этом ТАСС заявили сотрудники посольства МИД России в Катаре.

В МИД прокомментировали задержание Pussy Riot в Катаре
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

«Никто из Pussy Riot к нам не обращался. Официальное подтверждение от катарских властей к нам не поступало», — прокомментировала пресс-служба посольства.

Они отметили, что узнали о задержании участников группы из СМИ.

Ранее стало известно, что служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Участницу Pussy Riot задержали во время финала ЧМ в Катаре

Они планировали выбежать на футбольное поле, чтобы привлечь внимание к боевым действиям на Украине, заключению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и проблемам с правами женщин в Иране, где с сентября продолжаются протесты.

Политика,Алексей Навальный,МИД России,
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