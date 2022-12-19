Дума может принять законопроект о майнинге в первом чтении на этой неделе

Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые предполагают введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты и ее продажи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете "Известия".
"Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению", - заявил Аксаков.
Аксаков подчеркнул, что майнинг давно существует в России в качестве бизнеса, но никак не регулируется. Он добавил, что крупные майнеры сейчас обращаются в комитет Госдумы с просьбой о введении их деятельности в правовое поле для "нормальной работы".
Законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности, внесла группа депутатов 17 ноября. Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством России. Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.
Дискуссия вокруг майнинга и криптовалюты
Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования.
В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.