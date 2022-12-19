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42 минуты назад

Дума может принять законопроект о майнинге в первом чтении на этой неделе

ТАСС

Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые предполагают введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты и ее продажи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете "Известия".

Дума может принять законопроект о майнинге в первом чтении на этой неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению", - заявил Аксаков.

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Аксаков подчеркнул, что майнинг давно существует в России в качестве бизнеса, но никак не регулируется. Он добавил, что крупные майнеры сейчас обращаются в комитет Госдумы с просьбой о введении их деятельности в правовое поле для "нормальной работы".

Законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности, внесла группа депутатов 17 ноября. Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством России. Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.

Дискуссия вокруг майнинга и криптовалюты

Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования.

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.

Политика,Анатолий Аксаков,Банк России,Госдума,Правительство РФ,
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