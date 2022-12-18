Россия потребовала от ЦАР расследовать покушение на главу «Русского дома»

Посольство России заявило, что направляет ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого.

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Посольство по линии МИД потребовало расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку «от всех французов».

В пятницу главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.