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48 минут назад

Посольство России потребовало у ЦАР расследовать теракт против главы Русского дома

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Посольство России заявило, что направляет ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого.

Россия потребовала от ЦАР расследовать покушение на главу «Русского дома»
Фото: соцсетисоцсети

Посольство по линии МИД потребовало расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку «от всех французов».

В пятницу главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто стоит за атакой на российского эмиссара в Африке.

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