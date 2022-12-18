Путин рассказал о переменах к лучшему в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему. Он добавил, что своими действиями россияне смогут сделать мир более справедливым, где все народы равны. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что глава государства в воскресенье, 18 декабря, выступил с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Путин пояснил, что значительные перемены происходят не только в России, меняется весь мир. Президент выразил уверенность, что они ведут к лучшему.

«Верю, что это перемены в лучшую сторону», - подчеркнул глава государства.