МИД РФ предпримет шаги в связи с заявлением посла ФРГ

МИД РФ в понедельник предпримет шаги в отношении посла ФРГ, публично раскритиковавшего Россию за специальную военную операцию на Украине.

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Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«У меня даже нет сомнений, что завтра, в понедельник, когда начнется рабочая неделя, соответствующие шаги будут предприняты по нашей внешнеполитической линии», - сказала она.

По словам Захаровой, антироссийские высказывания характерны не только для посла ФРГ, но и для политического руководства Германии, которое «вышло из каких-то берегов разума».

Дипломат напомнила о словах немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, выступая перед началом рождественского концерта в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Москве, раскритиковал РФ за специальную военную операцию на Украине.