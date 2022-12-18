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35 минут назад

МИД РФ предпримет шаги в связи с заявлением посла ФРГ

Майк Габриелян

МИД РФ в понедельник предпримет шаги в отношении посла ФРГ, публично раскритиковавшего Россию за специальную военную операцию на Украине.

МИД РФ предпримет шаги в связи с заявлением посла ФРГ
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«У меня даже нет сомнений, что завтра, в понедельник, когда начнется рабочая неделя, соответствующие шаги будут предприняты по нашей внешнеполитической линии», - сказала она.

По словам Захаровой, антироссийские высказывания характерны не только для посла ФРГ, но и для политического руководства Германии, которое «вышло из каких-то берегов разума».

Дипломат напомнила о словах немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, выступая перед началом рождественского концерта в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Москве, раскритиковал РФ за специальную военную операцию на Украине.

После этого российский правозащитник заявил, что посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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