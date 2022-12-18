В Чечне открыли офис регионального отделения партии ЛДПР

Офис Чеченского регионального отделения партии ЛДПР открыли в воскресенье в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

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В мероприятии участвовали председатель партии Леонид Слуцкий, координатор регионального отделения Джамбулат Умаров, а также вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут.

«Этот офис для тех, кто придет вступать в партию, придет делиться своими проблемами, этот офис для тех, кто отныне и навсегда позиционирует себя в Чеченской Республике с партией ЛДПР, их много и будет значительно больше», - сказал Слуцкий.

По его словам, сейчас на передовой много бойцов, представляющих мужественный чеченский народ. При этом «идут заявления в партию ЛДПР, и это показывает, что мы на верном пути».

Слуцкий добавил, что накануне было открыто отделение партии в ЛНР. Он призвал россиян «сплотиться вокруг повестки президента страны во имя будущего наших детей».