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19 минут назад

В Чечне открыли офис регионального отделения партии ЛДПР

Майк Габриелян

Офис Чеченского регионального отделения партии ЛДПР открыли в воскресенье в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

В Чечне открыли офис регионального отделения партии ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мероприятии участвовали председатель партии Леонид Слуцкий, координатор регионального отделения Джамбулат Умаров, а также вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут.

«Этот офис для тех, кто придет вступать в партию, придет делиться своими проблемами, этот офис для тех, кто отныне и навсегда позиционирует себя в Чеченской Республике с партией ЛДПР, их много и будет значительно больше», - сказал Слуцкий.

По его словам, сейчас на передовой много бойцов, представляющих мужественный чеченский народ. При этом «идут заявления в партию ЛДПР, и это показывает, что мы на верном пути».

Слуцкий добавил, что накануне было открыто отделение партии в ЛНР. Он призвал россиян «сплотиться вокруг повестки президента страны во имя будущего наших детей».

Ранее Слуцкий и Бут побывали в Луганске и едва не попали под обстрел.

Политика,Виктор Бут,ЛДПР,
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