Нежелание Шольца поставлять танки Украине объяснили

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять БМП Marder и танки Leopard потому, что не желает окончательно портить отношения с Россией, заявил в интервью «Известиям» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
Политолог пояснил, что поставки Германией тяжелой бронетехники украинским военным будут означать фактически вмешательство и участие в конфликте.
«В этом случае наладить отношения и восстановить их с РФ будет чрезвычайно сложно», - подчеркнул Богдан Безпалько.
По его оценке, поставки танков и БМП могут привести к «неконтролируемой эскалации» конфликта. В силу этого Шольц отказывается поставлять танки Киеву, отделывается мелкими поставками других видов военной техники.
Безпалько уточнил, что Вашингтон оказывает давление на ФРГ, требует начать поставки танков Leopard, но на фоне этого не поставляет Украине ни тяжелую бронетехнику, ни ЗРК Patriot.
Поставки танков Украине могут привести не только к дальнейшей эскалации конфликта, но и к потере техники, убыткам для ВПК США, резюмировал эксперт.
Ранее генерал Рупрехт фон Батлер доложил министру обороны ФРГ, что во время учений модернизированные бронетранспортеры Puma массово вышли из строя.