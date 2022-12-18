Нежелание Шольца поставлять танки Украине объяснили

Политолог пояснил, что поставки Германией тяжелой бронетехники украинским военным будут означать фактически вмешательство и участие в конфликте.

«В этом случае наладить отношения и восстановить их с РФ будет чрезвычайно сложно», - подчеркнул Богдан Безпалько.

По его оценке, поставки танков и БМП могут привести к «неконтролируемой эскалации» конфликта. В силу этого Шольц отказывается поставлять танки Киеву, отделывается мелкими поставками других видов военной техники.

Безпалько уточнил, что Вашингтон оказывает давление на ФРГ, требует начать поставки танков Leopard, но на фоне этого не поставляет Украине ни тяжелую бронетехнику, ни ЗРК Patriot.

Поставки танков Украине могут привести не только к дальнейшей эскалации конфликта, но и к потере техники, убыткам для ВПК США, резюмировал эксперт.