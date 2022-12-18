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11 минут назад

Захарова заявила о диктатуре в Молдавии после отключения русскоязычных каналов

Lenta.ru

Отключение русскоязычных телеканалов в Молдавии является актом либеральной диктатуры и тоталитарной цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью на радио «Комсомольская правда».

Захарова заявила о диктатуре в Молдавии
Фото: ТАССТАСС

«Власти Молдовы уничтожают формы инакомыслия, просто используют методы тоталитарной цензуры. Зачищая все от чего-либо альтернативного. Это как раз та самая западная модель, которая пытается шагать по миру... Это и есть либеральная диктатура», — отметила дипломат.

Захарова осудила это решение, напомнив о праве жителей Молдавии на доступ к информации, в том числе из различных источников.

О том, что Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине, стало известно вечером в пятницу, 16 декабря. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ».

Президент Молдавии Майя Санду поддержала приостановку вещания, объяснив, что сохранение мира и стабильности в стране является приоритетом властей.

«Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции», — добавила она.

Политика,Мария Захарова,
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