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21 минуту назад

Патрушев и Бернс обсуждали Украину два года назад

Майк Габриелян

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал о разговоре глав Совбеза РФ и ЦРУ, где обсуждалась ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев и Бернс обсуждали Украину два года назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Салливан присутствовал на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году. Стороны обсуждали российско-американские отношения и украинский кризис.

Салливан сделал вывод, что начало специальной военной операции уже тогда «было предрешено» и «решение принято».

«Патрушев... просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". Я бы описал это так: решение уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе», - сказал Салливан в интервью американской прессе.

По его словам, Бернс предупредил, что западные страны «решительно и сплоченно» отреагируют, если на Украине начнутся военные действия.

Ранее стало известно, что США помогли войскам России устроить 16 декабря «черную пятницу» для украинского ПВО.

Политика,Уильям Бернс,Джон Салливан,Николай Патрушев,ЦРУ,Совет безопасности РФ,
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