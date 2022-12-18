Патрушев и Бернс обсуждали Украину два года назад

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал о разговоре глав Совбеза РФ и ЦРУ, где обсуждалась ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Салливан присутствовал на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году. Стороны обсуждали российско-американские отношения и украинский кризис.
Салливан сделал вывод, что начало специальной военной операции уже тогда «было предрешено» и «решение принято».
«Патрушев... просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". Я бы описал это так: решение уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе», - сказал Салливан в интервью американской прессе.
По его словам, Бернс предупредил, что западные страны «решительно и сплоченно» отреагируют, если на Украине начнутся военные действия.
Ранее стало известно, что США помогли войскам России устроить 16 декабря «черную пятницу» для украинского ПВО.