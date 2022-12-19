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47 минут назад

Косачев назвал дискриминационным для России соглашение ЕС по углеродному рынку

ТАССиещё 4

Согласованный в ЕС пакет законопроектов по борьбе с изменениями климата является дискриминационным для России. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев счел дискриминационным для РФ соглашение ЕС по углеродному рынку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для России соглашение ЕС по поддержке углеродного рынка является дискриминационным. Так, в европейских расчетах неверно учитывается вклад леса в поглощение парниковых газов: российские леса, которые называют "легкими планеты", якобы поглощают всего лишь 25% от всех выбросов в стране", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

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Косачев отметил, что это соглашение противоречит международному праву. "Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо предусматривает, что меры по борьбе с изменением климата не должны служить средством произвольной или необоснованной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли (пункт 5 статьи 3 РКИК ООН)", - указал парламентарий. Он также отметил, что с точки зрения Всемирной торговой организации (ВТО) это соглашение имеет признаки "протекционистского инструмента", а именно создание для европейских компаний более благоприятных условий торговли, чем для компаний из третьих стран.

Заместитель председателя верхней палаты парламента указал, что во многом соглашение повторяет элементы европейской системы торговли квотами. "Подобный подход полностью расходится с основными принципами, закрепленными в Парижском соглашении по климату", - написал Косачев.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что предложенный пакет соглашения не отвечает критерию правовой определенности и на практике может привести к "международным торговым войнам".

Ранее сообщалось, что Европейский совет и Европарламент достигли предварительного соглашения по пакету законопроектов, касающемуся очередного сокращения уровня вредных выбросов в атмосферу. Пакет документов должен обеспечить реализацию цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. В него вошли законопроекты о торговле квотами на выбросы, создании Общественного климатического фонда, а также усилении фондов инновации и модернизации. Достигнутое соглашение носит предварительный характер.

Политика,Константин Косачев,Европейский совет,Европарламент,Совет Федерации,ООН,ЕС,ВТО,
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