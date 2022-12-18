Салливан раскрыл детали разговора Патрушева с главой ЦРУ в Москве

Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это [начало боевых действий на Украине] уже было решено, и они [российская сторона] были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — сказал Салливан.