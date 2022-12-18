В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
22 минуты назад

Постпред Крыма Мурадов: Передача Грецией Украине С-300 было бы рискованным шагом в отношении национальных интересов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.

В Крыму предостерегли Грецию от передачи Украине С-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подобный шаг Греции был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и риском в отношении собственных интересов, передает РИА «Новости».

Мурадов добавил, что греческие помощники киевского режимадолжны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300.

«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Украине

«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой – чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», – подчеркнул Мурадов.

Ранее издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.

Политика,Георгий Мурадов,НАТО,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители