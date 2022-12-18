В Крыму предостерегли Грецию от передачи Украине С-300

«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой – чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», – подчеркнул Мурадов.