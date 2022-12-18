Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
По его словам, подобный шаг Греции был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и риском в отношении собственных интересов, передает РИА «Новости».
Мурадов добавил, что греческие помощники киевского режимадолжны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300.
«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой – чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», – подчеркнул Мурадов.
Ранее издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.