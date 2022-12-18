Посол РФ в Белграде покинул съезд соцпартии после ролика со словами Ципраса

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Социалистической партии Сербии. Дипломат ушел после того, как была продемонстрирована видеозапись с выступлением экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, сообщает ТАСС.

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Я был вынужден в самом начале покинуть съезд Социалистической партии Сербии из-за видеосообщения греческого оппозиционера Ципраса, которое показали участникам. Грек начал с абсолютно необоснованных, лживых обвинений в адрес России, начал клеветать на мою Родину, — объяснил уход со съезда Боцан-Харченко.

Он добавил, что сожалеет лишь о пропуске речи, которую на съезде произнес президент Сербии Александр Вучич.