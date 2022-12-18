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23 минуты назад

Антонов рассказал о главном принципе политики США в отношении России

ТК «Звезда»

Вашингтон в отношениях с Москвой нуждается в постоянном самоутверждении, как будто холодная война не прекращалась. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Призрак Советского Союза": Антонов рассказал о принципе США в отношении РФ
Фото: ТАССТАСС

«Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе», - цитирует Антонова издание Newsweek.

По его мнению, политики в США до сих пор мыслят категориями холодной войны, а в их крови ген «исключительности». Поэтому восстановление авторитета России на мировой арене стало серьезной головной болью для Вашингтона.

«В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. Кроме того, под предлогом событий на Украине администрация разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона», - добавил дипломат.

Антонов особо подчеркнул, что соперничество России и США в одночасье не прекратится, а для построения многополярного мира предстоит пройти долгий путь. Тем не менее, отношения между странами должны быть уважительными, констатировал посол.

Политика,Анатолий Антонов,
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