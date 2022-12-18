"Призрак Советского Союза": Антонов рассказал о принципе США в отношении РФ

«В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. Кроме того, под предлогом событий на Украине администрация разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона», - добавил дипломат.