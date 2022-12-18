Слуцкий сообщил, что Бут едва не попал под обстрел в Донбассе

Маршрут делегации ЛДПР в Луганскую народную республику, в которую вошел и освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут, несколько раз приходилось менять из-за массированных обстрелов ВСУ. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в итоге партийцы со главе с ним и Бутом все же добрались в ЛНР.

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«Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена», — рассказал Слуцкий на церемонии открытия, передает РИА Новости.

Политик отметил, что он будет приезжать в Луганск в «любой обстановке». Также сообщается, что кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма и Донецка.