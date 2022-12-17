Стало известно о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС

Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Его цитирует РИА Новости.

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По его словам, купол призван защищать хранилще от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны.

«Пока он спасет от осколков и самодельных взрывных устройств с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор АЭС периодически подвергается обстрелам.