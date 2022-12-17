Пушилин заявил о новом опасном этапе конфликта на Украине

Поставка со стороны США комплексов Patriot на Украину будет новым опасным этапом конфликта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет Telegram-канал RT.
Пушилин отметил, что возможная поставка Штатами ПЗРК Patriot киевским военным станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО».
Политик пояснил, что открытое противостояние нежелательно. Вместе с тем, Вашингтон и альянс не считаются ни с чем. На это указывает отправка на Украину вооружения и наемников, добавил он.
Пушилин резюмировал, что если бы власти Штатов мыслили логично, здраво, то не допустили бы поставки ЗРК Patriot на Украину.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрит поставки Patriot только после детальных консультаций со специалистами из Минобороны страны.