Пушилин заявил о новом опасном этапе конфликта на Украине

Поставка со стороны США комплексов Patriot на Украину будет новым опасным этапом конфликта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет Telegram-канал RT.

Пушилин отметил, что возможная поставка Штатами ПЗРК Patriot киевским военным станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО».

Политик пояснил, что открытое противостояние нежелательно. Вместе с тем, Вашингтон и альянс не считаются ни с чем. На это указывает отправка на Украину вооружения и наемников, добавил он.

Пушилин резюмировал, что если бы власти Штатов мыслили логично, здраво, то не допустили бы поставки ЗРК Patriot на Украину.