Кремль показал видео работы Путина в штабе войск СВО

В Кремле показали видео работы президента России Владимира Путина в объединенном штабе родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

На кадрах видно, как глава государства общается с министром обороны страны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также заслушивает их доклад по текущей ситуации.

17 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в СВО. Российский президент также выразил готовность выслушать предложения по поводу действий армии страны.