МИД России назвал виновного в обострении ситуации вокруг Косово

Потакание ЕС и США косоварам привело нынешнюю ситуацию вокруг Косова на грань вооруженного конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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Дипломат констатировал, что Косово остается "крупнейшим очагом нестабильности на Балканах", а происходящая там эскалация, "к сожалению, закономерна".

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"С самого начала США и ЕС пестовали в этом квазигосударстве радикальный албанский национализм, закрывали глаза на ползучие этнические чистки в отношении коренного сербского населения. Потакание косоварам, в особенности после прихода к власти в крае ультрарадикальной партии "Самоопределение", не могло не привести к нынешнему обострению на грани вооруженного конфликта", - отметил Пилипсон.

Директор департамента МИД добавил, что Приштина "цинично играет на повышение", поскольку чувствует "свою безнаказанность".

"Каждый ее шаг порождает новые угрозы безопасности и ухудшает положение сербов, - продолжил он. - Многолетняя привычка Вашингтона и Брюсселя решать все вопросы в Косове за сербский счет лишь попустительствует этому".

Обстановка в самопровозглашенном образовании резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного Косова в сопровождении патрулей миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно организовалось и дало отпор косоварам, которые сбежали за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись в населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского серба Деяна Пантича. В ответ сербское население вышло на массовые протесты и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.