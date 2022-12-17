Путин заслушал доклад о ходе спецоперации

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине , пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова .

«В течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул Песков .

Про его словам, политик ознакомился с работой штаба. Он заслушал доклад военных о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.