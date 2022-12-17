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21 минуту назад

Путин заслушал доклад о ходе спецоперации

Lenta.ruиещё 5

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин заслушал доклад о ходе спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил представитель Кремля, Путин провел пятницу, 16 декабря, в объединенном штабе родов войск.

«В течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Про его словам, политик ознакомился с работой штаба. Он заслушал доклад военных о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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