Путин заслушал доклад о ходе спецоперации

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Как уточнил представитель Кремля, Путин провел пятницу, 16 декабря, в объединенном штабе родов войск.
«В течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул Песков.
Про его словам, политик ознакомился с работой штаба. Он заслушал доклад военных о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.