Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон высказался о ситуации, сложившейся в энергетике Европы. Его слова приводит ТАСС.

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Дипломат оценил ситуацию в энергетической сфере Евроосюза и подчеркнул, что организация «пилит сук, на котором сидит». По его мнению, непростая обстановка в Европе, включая Балканы, стала результатом «незаконных односторонних решений Запада в отношении России».

«Причем не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, "пилит сук, на котором сидит», — отметил он.

Пилипсон добавил, что в ряд европейский стран в энергорсфере опираются на свои интересы. В качестве примера он указал Сербию.

«Вопросы поставок российских энергоресурсов в эту страну обсуждаются в конструктивном и доверительном ключе между профильными российскими и сербскими структурами. Надеемся, у наших партнеров все будет в порядке», — заключил представитель российского МИД.