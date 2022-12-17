Россия ответила на новые санкции ЕС

Новый пакет санкций Европейского союза против России противоречит системе международных финансовых и торговых отношений. Такое мнение выразили в постоянном представительстве РФ при ЕС, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел десятый пакет санкций против России. В него входят несколько экономических ограничений и персональные санкции в отношении 190 физических лиц и организаций.

В постоянном представительстве РФ заявили, что Брюссель зачастую стал использовать «односторонние рестриктивные меры» в отношении третьих стран и их граждан. Это стало его любимым внешнеполитическим инструментом, говорится в заявлении.

Собеседники издания считают, что Европейский союз оказывает давление на ряд государств, а также использует «нелегитимные» цели. Дипломаты подчеркнули, что введение санкций вступает в противоречие с системой международных финансовых и торговых отношений, а также отвергает основные принципы ВТО.

В представительстве указали, что до ситуации на Украине Брюссель считал экстерриториальные ограничения незаконными, а сегодня стал использовать их сам, «наказывая» как граждан Европы, так и жителей третьих стран.