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26 минут назад

В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму

Lenta.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби о том, что Украина имеет проводить военные операции в Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.

В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму
Фото: ТАССТАСС

Шеремет раскритиковал позицию США по Крыму, назвав ее «циничной» и «враждебной». Он подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на ее территории, поэтому точка зрения США им «сильно аукнется». В частности, Москва намерена пресекать на корню попытки провокаций в отношении Крыма.

«Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — заявил он.

Парламентарий добавил, что своими словами Кирби практически позволил Украине посягнуть на территориальную целостность России. Он также призвал объявить американского чиновника в розыска и персоной нон-грата.

«Его заявление — это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора», — заключил Шеремет.

Политика,Джон Кирби,Михаил Шеремет,Госдума,
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