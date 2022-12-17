В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби о том, что Украина имеет проводить военные операции в Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.
Шеремет раскритиковал позицию США по Крыму, назвав ее «циничной» и «враждебной». Он подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на ее территории, поэтому точка зрения США им «сильно аукнется». В частности, Москва намерена пресекать на корню попытки провокаций в отношении Крыма.
«Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — заявил он.
Парламентарий добавил, что своими словами Кирби практически позволил Украине посягнуть на территориальную целостность России. Он также призвал объявить американского чиновника в розыска и персоной нон-грата.
«Его заявление — это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора», — заключил Шеремет.