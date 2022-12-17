В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму

«Его заявление — это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора», — заключил Шеремет.