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16 минут назад

Кадыров отреагировал на введение санкций против его семьи

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введение новых санкций против России со стороны Запада. Он считает, что подобные ограничения лишь сильнее объединяют его семью. Об этом пишет «News.ru» со ссылкой на Telegram-канал Рамзана Кадырова.

Кадыров отреагировал на введение санкций против его семьи
Фото: ТАССТАСС

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня!» — написал глава Чечни и добавил, что очень гордится дочерьми. Кадыров в шутку поздравил девушек с внесением их имен в санкционный список Европейского союза.

Политик считает, что введенные против России санкции лишь служат «объединяющим фактором» для его семьи. При этом, отмечает издание, родственники Кадырова бьют рекорды по введению против них разнообразных ограничений.

Ранее Европейский союз ввел десятый пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Ограничения коснулись вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой и Алексея Оверчука, главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой, директора Росгвардии Виктора Золотова, а также дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Карины и Айшат. В новом пакете санкций числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций. Их активы на территории ЕС будут заморожены, поездки на территорию Европы — запрещены.

Политика,Алексей Оверчук,Виктория Абрамченко,Виктор Золотов,Ольга Любимова,Татьяна Голикова,Рамзан Кадыров,Минкультуры России,Росгвардия,ЕС,
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