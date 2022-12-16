В Госдепе допустили новые переговоры по обмену заключенными с РФ

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что канал переговоров для обмена заключенными между США и Россией может снова оказаться эффективным. Об этом сообщает ТАСС .

«Я бы отметил следующее: есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными», – сказал Пател.

8 декабря осужденного на 25 лет за торговлю оружием россиянина Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер, которая была приговорена к тюремному заключению за перевозку наркотиков в России. В МИД РФ тогда рассказали, что «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена, но Россия продолжала эту работу».