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30 минут назад

Кадыров отреагировал на санкции ЕС против своих дочерей

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на введение санкций Евросоюзом против своих дочерей.

Кадыров отреагировал на санкции ЕС против своих дочерей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС», — написал глава российского региона.

Он отметил, что введение санкций против двух дочерей стало еще одним обстоятельством, которое объединило семью Кадыровых.

«Скоро пойдем на новый рекорд», — заявил Кадыров.

16 декабря Европейский союз официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Под ограничения, в частности, попали дочери Кадырова Айшат и Карина.

Политика,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,ЕС,
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