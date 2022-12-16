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1 час назад

В Чечне прокомментировали санкции Евросоюза против дочерей Кадырова

Lenta.ru

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале прокомментировал введение санкций Европейского союза (ЕС) против дочерей главы республики Рамзана Кадырова Айшат и Хадижат Кадыровых. Он назвал это несуразным решением.

В Чечне прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова
Фото: Telegram-канал Ахмеда ДудаеваTelegram-канал Ахмеда Дудаева

«Это в очередной раз свидетельствует о трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Такому решению с их стороны никто не удивлен», — написал чиновник.

По словам Дудаева, Айшат и Хадижат Кадыровы являются достойными дочерями чеченского народа, их уважают на родине за «высокий профессионализм, верность религии и лучшим чеченским традициям».

Евросоюз 16 декабря опубликовал новый пакет санкций против России. Он состоит из блока новых экономических ограничений, а также персональных мер против почти 200 физлиц и организаций.

В список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

Политика,Ахмед Дудаев,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
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