В Чечне прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале прокомментировал введение санкций Европейского союза (ЕС) против дочерей главы республики Рамзана Кадырова Айшат и Хадижат Кадыровых. Он назвал это несуразным решением.

Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева Telegram-канал Ахмеда Дудаева

«Это в очередной раз свидетельствует о трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Такому решению с их стороны никто не удивлен», — написал чиновник.

По словам Дудаева, Айшат и Хадижат Кадыровы являются достойными дочерями чеченского народа, их уважают на родине за «высокий профессионализм, верность религии и лучшим чеченским традициям».

Евросоюз 16 декабря опубликовал новый пакет санкций против России. Он состоит из блока новых экономических ограничений, а также персональных мер против почти 200 физлиц и организаций.