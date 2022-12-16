Захарова обвинила Молдавию в нарушении обязательства

Молдавия нарушает обязательство по межправительственному соглашению в рамках СНГ, отказываясь финансировать телеканал «Мир» в 2023 году. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она сделала это в ответ на высказывание президента Молдавии Майи Санду, которая назвала претензии в адрес властей республики о нарушении прав русскоязычных граждан «ложными и направленными на дестабилизацию ситуации в стране со стороны те, кто не имеет ничего общего с демократией». Она утверждала, что русскоязычным жителям государства ничего не угрожает, они пользуются всеми правами и уважением наравне с остальными гражданами.

Видео дня

Захарова же имеет насчет этого совершенно противоположное мнение. В качестве подтверждения своих слов она напомнила, что еще 26 февраля Кишинев заблокировал доступ к сайту информагентства «Спутник Молдова» и позже еще ряда российских и русскоязычных местных СМИ. В марте власти республики продолжили данную политику, запретив новостные и общественно-политические телепрограммы РФ и начав штрафовать телеканалы страны.

«Предлоги для ограничения свободы слова, СМИ и свободы выражения мнений более чем "демократические" — "борьба с дезинформацией", "одностороннее освещение" специальной военной операции, "недостоверность сведений", которые могут причинить ущерб нацбезопасности страны. Более того, как известно, проект бюджета Молдавии на 2023 год не предусматривает финансирование телеканала "МИР" в нарушение обязательств Кишинева по межправительственному соглашению в рамках СНГ», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Также она напомнила о вступивших в республике в конце апреля в силу изменениях в Законе о противодействии экстремистской деятельности и Кодексе об административных правонарушениях, предусматривающих наказание за использование атрибутов и символов «военной агрессии», в том числе георгиевской ленты. Кроме того в Молдавии приняли решение об оформлении избирательных бюллетеней на выборах исключительно на госязыке.

«Таким образом, в условиях, когда молдавскими властями проводится линия на сознательное понижение статуса русского языка и выдавливание его из общественно-политической жизни, говорить об «уважении и заботе» к русскоязычному населению вряд ли уместно», — считает Захарова.